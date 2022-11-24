Нижегородская область вошла в «красную» зону «антирейтинга» регионов с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО. Фото: Олег УКЛАДОВ

Нижегородская область попала в «красную» зону рэнкинга РСА, в том числе по количеству заявлений о мошенничестве в сфере автострахования и числу заведенных уголовных дел. Еще два региона ПФО, вызывающие тревогу у автостраховщиков, - Ульяновская область и Республика Марий Эл. Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов входе онлайн-конференции.

22 ноября в Нижнем Новгороде состоялось межведомственное совещание по противодействию страховому мошенничеству. Инициаторами встречи стали рабочие группы автостраховщиков, работающие на территории Нижегородской области. В совещании приняли участие представители Центрального банка, прокуратуры, уголовного розыска.

- В Нижегородской области на сегодняшний день действует несколько организованных преступных групп, которые занимаются инсценировкой ДТП и автоподставами для того, чтобы получать выплаты от страховых компаний. Сейчас в регионе расследуется уголовное дело по 64 эпизодам мошенничества в сфере автострахования. Пострадали 17 страховых компаний, сумма ущерба составила более 60 млн рублей, - рассказал Сергей Ефремов.

Страховщики нередко догадываются, что тот или иной страховой случай является мошенничеством, но у них нет возможности полноценно расследовать такие случаи - например, полиция отказывает им в предоставлении записей с городских камер видеонаблюдения.

- Именно поэтому на встречу были приглашены представители прокуратуры и МВД. Мы надеемся, что активность, которую сегодня проявляют страховщики Нижегородской области, приведет к тому, что порядок предоставления информации будет налажен, и это ограничит деятельность недобросовестных лиц, которые нарушают законодательство, - подчеркнул Сергей Ефремов.

По его словам, доля возбуждаемых уголовных дел в Нижегородской области по обращениям страховщиков ниже, чем в среднем по России. Если по стране этот показатель составляет 22%, то в Нижегородской области не превышает 15-16%. Так, за 9 месяцев 2022 года нижегородскими страховыми компаниями было подано 252 заявления по поводу автоподстав, из них уголовные дела были возбуждены только по 71 случаю.

- Это, конечно, низкий показатель, и мы хотели обратить внимание правоохранительных органов на то, что нужно совместно рассматривать ситуации, связанные с ДТП по страховым событиям, тогда их расследование будет более эффективным, - подытожил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. Он выразил надежду, что если подобные уголовные дела будут возбуждаться чаще, мошенники перестанут так нагло действовать и наживаться на страховых компаниях.

К слову, 15 июля 2023 года вступит в силу закон, позволяющий страховщикам получать всю необходимую информацию по страховым событиям: от правоохранительных органов, медицинских учреждений и так далее. Это позволит страховым компаниям качественно, быстро и эффективно принимать решения по тому или иному случаю. Однако ситуация с мошенничествами в сфере автострахования складывается таким образом, что меры необходимо принимать уже сейчас.