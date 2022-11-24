Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и первый заместитель мэра народного правительства города Харбин Цзян Чуаньхай подписали меморандум о взаимопонимании между городами

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и первый заместитель мэра народного правительства города Харбин Цзян Чуаньхай подписали меморандум о взаимопонимании между городами. Церемония подписания 24 ноября состоялась в рамках международного муниципального форума стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге.

Меморандум, подразумевает установление и развитие сотрудничества и дружественных отношений между городами России и Китая. Согласно документу, к основным направлениям сотрудничества между Нижним Новгородом и городом Харбин относится поддержка взаимодействия в различных отраслях экономики, обмен опытом работы в области архитектуры и градостроительства, инженерно-транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, установление и развитие сотрудничества в области образования, науки, культуры, спорта, туризма, молодежной политики.

По словам главы города Юрия Шалабаева, на настоящий момент у Нижнего Новгорода 20 городов-побратимов и 4 города-партнера. «Мы придаем большое значение установлению и развитию взаимовыгодных отношений с зарубежными городами и открыты для новых контактов и интересных проектов в сферах экономики, образования, культуры, спорта, туризма. У Нижнего Новгорода и Харбина много общего: оба города являются крупными экономическими центрами с развитой промышленностью, значимыми научными и образовательными центрами с большим количеством научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений. Как и Харбин в Китае, Нижний Новгород занимает в России одно из лидирующих мест по уровню развития различных направлений культуры и искусства. И, конечно, особое значение для нас имеет тот факт, что в Харбине проживает весьма многочисленная российская община, которая внесла заметный исторический вклад в развитие культурной составляющей города», - сказал мэр Нижнего Новгорода в приветственном слове на церемонии подписания.

Подписание документа состоялось 24 ноябряв рамках международного муниципального форума стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге

Также Юрий Шалабаев выразил уверенность, что «принимая во внимание схожесть двух городов и большой потенциал возможного взаимодействия, сотрудничество между Нижним Новгородом и Харбином станет плодотворным и взаимовыгодным». «Установление контактов между предприятиями и организациями наших городов, проведение культурных и спортивных мероприятий, организация школьных и студенческих обменов, активное использование туристического потенциала внесут вклад в укрепление благополучия Нижнего Новгорода и Харбина и позволят их жителям наладить теплые дружеские отношения. В свою очередь, наличие прочных взаимовыгодных связей между нашими городами может в дальнейшем явиться основанием для установления побратимских отношений между Нижним Новгородом и Харбином», - отметил мэр.

Справка:

Харбин – административный и экономический центр провинции Хэйлунцзян. Расположен на берегах реки Сунгари, крупнейшего притока Амура. Самый населенный город Северо-Востока Китая: в городском округе проживает около 10 млн. чел. Занимает второе место в КНР по площади территории – 53,1 тыс. кв.км. В 2021 г. ВРП муниципалитета вырос на 5,5%, составив 535 млрд. юаней (около 81 млрд долл. США). Почти 2/3 валового продукта обеспечивается сферой услуг, более 20% приходится на промышленность и 12% – на аграрный сектор. Харбин является научным и образовательным центром провинции Хэйлунцзян. Здесь насчитывается более 500 научно-исследовательских организаций и 51 вуз.