Нижегородским семьям-юбилярам выплатят по 10 тысяч рублей в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижегородские юбиляры семейной жизни будут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей с 2023 года. Закон «О единовременной денежной выплате супругам в связи с юбилеями их совместной жизни» приняли депутаты на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области 24 ноября.

Цель поощрения в том, чтобы повысить социальный статус, роль и авторитет семьи в обществе.

Единовременная выплата будет предоставлена супругам, которые прожили в зарегистрированном браке 50, 60, 70 лет. Также одно из условий заключается в том, что супруги должны постоянно проживать на территории Нижегородской области как минимум 10 лет до года получения выплаты.

– Счастливые супружеские пары, прожившие в любви и согласии столь долгий срок, вызывают уважение и восхищение. Они являются прекрасным примером для подрастающего поколения, – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. – Считаю, что было бы хорошо в будущем дополнить этот закон – установить особый почетный знак для таких крепких семей.

Ранее сообщалось, что если закон будет принят, в Нижегородской области ежегодно около 4 тысяч супружеских пар смогут претендовать на единовременную выплату.