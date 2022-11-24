Нижегородские медучреждения получат 157 новых машин в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские медицинские учреждения получат 157 новых машин в рамках национального проекта «Здравоохранение». Обновление парка автотранспорта планируется в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Санитарные легковые автомобили предусмотрены для работы как в городе, так и в сельской местности. Они будут использоваться для того, чтобы подвозить медиков в населенные пункты и чтобы отвозить пациентов в медучреждения. Сумма заключенных для этого контрактов составляет более 123 млн рублей.

– Новые автомобили поступят почти в 40 медицинских учреждений региона. Благодаря национальному проекту транспорт получат муниципалитеты с населением менее 50 тысяч человек. В этом году мы уже вручали автомобильную технику медучреждениям, в основном, крупных районов, – отметил Глеб Никитин.