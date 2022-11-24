Встреча ректора Мининского университета со студентами состоится 15 декабря

В Точке кипения Мининского (ул.Минина и Пожарского, 7) 15 декабря в 14.30 состоится встреча ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова со студентами вуза. Мероприятие будет проходить как в оффлайн, так и в онлайн формате.

- Встречи со студентами уже стали хорошей традицией, - заметил ректор Виктор Сдобняков. - Наша цель - развивать вуз во всех направлениях: качество образования, наука, инфраструктура, создавать комфортную среду для самореализации наших студентов, расширять их возможности как для личностного роста, так и для профессионального. И такие встречи помогают получить обратную связь от студентов, скорректировать работу, дополнить стратегию развития университета, и, конечно, лучше слышать друг друга.

Регистрация на мероприятие обязательна, так как количество мест в зале ограничено. Онлайн трансляция будет доступна в официальной группе вуза Вконтакте. Кроме того, задать вопросы заранее, до 5 декабря, можно по ссылке.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина