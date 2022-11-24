Общероссийскую премию «Профессор года» получил ученый из НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Доктор физико-математических наук Андрей Куркин стал победителем конкурса в номинации «Физико-математические науки»

Премия «Профессор года» общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание» присуждена доктору физико-математических наук, профессору РАН, проректору по научной работе Нижегородского государственного технического университета им.Р.Е.Алексеева Андрею Куркину. Он стал победителем конкурса в номинации «Физико-математические науки».

22 ноября в Москве состоялась церемония вручения общенациональных премий. Мероприятие прошло в рамках Пятого профессорского форума «Наука и образование в условиях глобальных вызовов», который прошел с 22 по 24 ноября.

К участникам форума с приветственной речью обратился заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. В 2022 году форум стал частью Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

- Проведена экспертиза и приоритизация всех госзаданий – это более 12 тысяч научных тем, связанных, прежде всего, с микроэлектроникой, авиастроением, малотоннажной химией, биотехнологической промышленностью, приборостроением, двигателестроением, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также другими приоритетными направлениями. Также для обеспечения экономики высококвалифицированными кадрами Правительство выделило дополнительно 30 тысяч мест в магистратуру на приоритетные направления, прежде всего программы подготовки инженеров. Наши университеты станут драйвером развития инноваций в регионах и обеспечат развитие кадрового потенциала и технологической независимости страны, - сказал Дмитрий Чернышенко.

Он также отметил, что в этом году для развития инженерного образования создано 30 передовых инженерных школ совместно с ведущими технологическими компаниями. Первые специалисты для ключевых отраслей экономики окончат их уже в 2024 году.

- Завоевав престижную награду, нижегородские ученые в очередной раз доказали свой высокий профессионализм. Андрей Александрович Куркин, безусловно, сделал большой вклад в развитие инженерной науки и продолжает его делать, развивая славные традиции наших ученых, – прокомментировала событие министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова.

Общероссийскую премию «Профессор года» получил ученый из НГТУ им. Р.Е. Алексеева

НГТУ им. Р.Е. Алексеева стал в этом году единственным вузом, заявившем тематику атомной водородной энергетики. В ПИШ реализуется принцип образования через науку — этот тот принцип, который поддерживается Андреем Куркиным и его коллективом.

- Современный ученый должен заниматься фундаментальными исследованиями на фронтире международной науки. Его результаты должны быть востребованы промышленностью нашей сраны, а самое главное у него должны быть ученики, которые будут складываться в его научную школу. К этому должны стремиться все успешные ученые и к этому стремлюсь я сам, - рассказал доктор физико-математических наук, профессор, профессор РАН, проректор по научной работе, заведующий кафедрой «Прикладная математика» НГТУ им. Р. Е. Алексеева Андрей Куркин.

Напомним, общенациональная премия присуждается в целях сохранения и дальнейшего развития научного потенциала российской науки и высшего образования, стимулирования научно-технического развития и поощрения выдающихся научных и педагогических работников.