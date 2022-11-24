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НовостиНовости компаний24 ноября 2022 9:42

Общероссийскую премию «Профессор года» получил ученый из НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Доктор физико-математических наук Андрей Куркин стал победителем конкурса в номинации «Физико-математические науки»
Доктор физико-математических наук Андрей Куркин стал победителем конкурса в номинации «Физико-математические науки»

Доктор физико-математических наук Андрей Куркин стал победителем конкурса в номинации «Физико-математические науки»

Премия «Профессор года» общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание» присуждена доктору физико-математических наук, профессору РАН, проректору по научной работе Нижегородского государственного технического университета им.Р.Е.Алексеева Андрею Куркину. Он стал победителем конкурса в номинации «Физико-математические науки».

22 ноября в Москве состоялась церемония вручения общенациональных премий. Мероприятие прошло в рамках Пятого профессорского форума «Наука и образование в условиях глобальных вызовов», который прошел с 22 по 24 ноября.

К участникам форума с приветственной речью обратился заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. В 2022 году форум стал частью Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

- Проведена экспертиза и приоритизация всех госзаданий – это более 12 тысяч научных тем, связанных, прежде всего, с микроэлектроникой, авиастроением, малотоннажной химией, биотехнологической промышленностью, приборостроением, двигателестроением, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также другими приоритетными направлениями. Также для обеспечения экономики высококвалифицированными кадрами Правительство выделило дополнительно 30 тысяч мест в магистратуру на приоритетные направления, прежде всего программы подготовки инженеров. Наши университеты станут драйвером развития инноваций в регионах и обеспечат развитие кадрового потенциала и технологической независимости страны, - сказал Дмитрий Чернышенко.

Он также отметил, что в этом году для развития инженерного образования создано 30 передовых инженерных школ совместно с ведущими технологическими компаниями. Первые специалисты для ключевых отраслей экономики окончат их уже в 2024 году.

- Завоевав престижную награду, нижегородские ученые в очередной раз доказали свой высокий профессионализм. Андрей Александрович Куркин, безусловно, сделал большой вклад в развитие инженерной науки и продолжает его делать, развивая славные традиции наших ученых, – прокомментировала событие министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова.

Общероссийскую премию «Профессор года» получил ученый из НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Общероссийскую премию «Профессор года» получил ученый из НГТУ им. Р.Е. Алексеева

НГТУ им. Р.Е. Алексеева стал в этом году единственным вузом, заявившем тематику атомной водородной энергетики. В ПИШ реализуется принцип образования через науку — этот тот принцип, который поддерживается Андреем Куркиным и его коллективом.

- Современный ученый должен заниматься фундаментальными исследованиями на фронтире международной науки. Его результаты должны быть востребованы промышленностью нашей сраны, а самое главное у него должны быть ученики, которые будут складываться в его научную школу. К этому должны стремиться все успешные ученые и к этому стремлюсь я сам, - рассказал доктор физико-математических наук, профессор, профессор РАН, проректор по научной работе, заведующий кафедрой «Прикладная математика» НГТУ им. Р. Е. Алексеева Андрей Куркин.

Напомним, общенациональная премия присуждается в целях сохранения и дальнейшего развития научного потенциала российской науки и высшего образования, стимулирования научно-технического развития и поощрения выдающихся научных и педагогических работников.