Нижний Новгород участвует в конкурсе за статус «Молодежной столицы России» Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижний Новгород участвует в борьбе за статус «Молодежной столицы России». Губернатор Глеб Никитин в ходе прямой линии, прошедшей 23 ноября, сообщил о старте голосования и призвал жителей региона поддержать город.

Звание «Молодежной столицы России» будет присвоено одному из семи городов-финалистов по результатам народного голосования. Победивший город сможет реализовывать проекты, входящие в экосистему Росмолодежи. Также он будет включен в программу комплексного развития молодежной политики и получит поддержку от Росмолодежи, а по авторской медиастратегии сможет развивать город в течение 2023 года.

Также хорошим стимулом для победы станет возведение в Молодежной столице России символа: арт-объекта или комплекса из элементов благоустройства городской среды.

– У Нижнего Новгорода есть все шансы для того, чтобы получить это замечательное звание. Статус «Молодежной столицы» может придать нам импульс для еще более активного развития как городской среды, так и молодежных проектов. Давайте все вместе поддержим Нижний Новгород, – обратился к жителям региона Глеб Никитин.

Проголосовать за Нижний Новгород можно до 10 декабря 2022 года.

КОНКРЕТНО

Голосование стартовало на сайте проекта «Росмолодежи» «Дом молодежи» по ссылке: https://dom.fadm.gov.ru/.

Для того чтобы отдать свой голос за Нижний Новгород, необходимо авторизоваться в АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/), либо пройти быструю регистрацию через VK ID, Госуслуги или сайт dobro.ru.