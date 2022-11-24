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НовостиОбщество24 ноября 2022 7:15

АО «Теплоэнерго» представило масштабную производственную программу 2023 года на «Дне поставщика»

Мероприятие организовал региональный Центр «Мой бизнес» при поддержке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области
АО «Теплоэнерго» представило масштабную производственную программу 2023 года на «Дне поставщика»

АО «Теплоэнерго» представило масштабную производственную программу 2023 года на «Дне поставщика»

АО «Теплоэнерго» представило производственную программу 2023 года, выступив в роли будущего заказчика услуг, оборудования и материалов на «Дне поставщика» по направлению «Строительство и ЖКХ». Мероприятие организовал региональный Центр «Мой бизнес» при поддержке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области по инициативе министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Представители предприятий сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона встретились с представителями малого и среднего бизнеса на площадке технопарка «Анкундиновка». Потенциальные поставщики представили свою продукцию и возможности, заказчики заявили о своей потребности в материалах, оборудовании и услугах на будущий год.

В качестве заказчиков на «Дне поставщика» выступили АО «Теплоэнерго», АО «Нижегородский водоканал», ПАО «Россети Центр и Приволжье» и другие представленные в Нижегородской области компании.

Заместитель генерального директора по развитию и строительству АО «Теплоэнерго» Виктор Калмыков рассказал участникам о запланированных в на будущий год объемах работ, куда входят реконструкция и строительство котельных, ЦТП, ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей и сетей электроснабжения, ремонт и замена котлов, насосов, теплообменных аппаратов, автоматизация, диспетчеризация ЦТП и многое другое.

Как сообщил Виктор Калмыков, в будущем году предприятие запланировало обновить более 100 км труб в рамках программ текущего и капитального ремонта, а также инвестиционной программы. В целом, только инвестиционная программа 2023 года предполагает строительство 25 участков тепловых сетей, реконструкцию 139 участков тепловых сетей, строительство четырех котельных, а также техническое перевооружение тепломеханического оборудования на 69 объектах.

Целями реализации программы 2023 года, как отметил Виктор Калмыков, являются повышение надежности, безопасности и качества предоставления услуг по поставке тепловой энергии и повышение энергетической эффективности муниципальной системы теплоснабжения.

«Мы представили план наших мероприятий на следующий год, обозначили потребность в материалах и услугах, потому что объемы работ будут большие, и, конечно, мы заинтересованы, чтобы как можно больше компаний знали об этом и участвовали в наших конкурсах. Готовы проконсультировать по конкурсным процедурам, если нужно. Мы всегда рады сотрудничеству с надежными поставщиками и подрядчиками – это позволит нам качественно реализовать намеченные планы», - заключил Виктор Калмыков.

Отметим, что АО «Теплоэнерго» уже начало закупочные процедуры на 2023 год. Все закупки предприятие производит в рамках 223-ФЗ на крупнейшей электронной площадке, где в электронном виде размещается вся закупочная документация, подаются, принимаются и рассматриваются заявки участников, заключается договор с победителем.