Возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве при благоустройстве парка «Швейцария». Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о многомиллионных хищениях при благоустройстве парка «Швейцария», пишет «Ъ-Приволжье».

Следствие полагает, что подрядчик, который занимался реконструкцией парка, сэкономил на материалах для обустройства детских и спортивных площадок, тем самым похитив несколько десятков миллионов рублей. Якобы там был уложен гораздо более тонкий слой резинового покрытия, чем предполагалось проектом.

Благоустройство парка «Швейцария» велось в 2020-2021 годах. Генеральным подрядчиком выступала АО Группа компаний ЕКС, один из заместителей директора уже задержан в Москве и доставлен в Нижний Новгород. Также проверяются и другие компании, который ЕКС привлекала как субподрядчиков.