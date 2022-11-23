Бывший руководитель нижегородского Росприроднадзора по ПФО предстанет перед судом за взяточничество Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Бывший руководитель Росприроднадзора по ПФО предстанет перед судом в Нижнем Новгороде. Он обвиняется в получение взятки в особо крупном размере - три эпизода. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, обвиняемый лично и с посредниками получал взятки в период с февраля 2017 года по ноябрь 2021 года, когда он занимал разные руководящие должности в нижегородском Росприроднадзоре. Взятки брались при выполнении надзорных функций за покровительство фирмы, осуществляющей деятельность с твердыми бытовыми отходами. За почти пять лет бывший руководитель незаконно получил свыше 11 млн рублей.

Обвиняемый признал свою вину в преступлении. Теперь уголовное дело по факту взяточничества направлено в суд для рассмотрения по существу.