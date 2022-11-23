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НовостиОбщество23 ноября 2022 15:09

Бывший руководитель нижегородского Росприроднадзора по ПФО предстанет перед судом за взяточничество

Почти за пять лет он незаконно получил свыше 11 млн рублей
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Бывший руководитель нижегородского Росприроднадзора по ПФО предстанет перед судом за взяточничество

Бывший руководитель нижегородского Росприроднадзора по ПФО предстанет перед судом за взяточничество

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Бывший руководитель Росприроднадзора по ПФО предстанет перед судом в Нижнем Новгороде. Он обвиняется в получение взятки в особо крупном размере - три эпизода. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, обвиняемый лично и с посредниками получал взятки в период с февраля 2017 года по ноябрь 2021 года, когда он занимал разные руководящие должности в нижегородском Росприроднадзоре. Взятки брались при выполнении надзорных функций за покровительство фирмы, осуществляющей деятельность с твердыми бытовыми отходами. За почти пять лет бывший руководитель незаконно получил свыше 11 млн рублей.

Обвиняемый признал свою вину в преступлении. Теперь уголовное дело по факту взяточничества направлено в суд для рассмотрения по существу.