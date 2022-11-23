Мемориальные доски будут устанавливать в Нижнем Новгороде в память о погибших в спецоперации Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода одобрили внесение изменений в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей на заседании 23 ноября. Конкретно было согласовано установление мемориальных досок в память о погибших на специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Согласно Положению, мемориальные доски будут устанавливаться на зданиях в память о погибших на спецоперации военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, призванных по мобилизации, и добровольцах.

– Депутаты поддержали предложение об увековечении памяти первого руководителя Управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Приволжскому федеральному округу Александра Алексеевича Мартынова и прокурора Горьковской области, первого заместителя прокурора РСФСР, заслуженного юриста РСФСР, почетного работника прокуратуры Михаила Александровича Сергеева, – отметили в пресс-службе городской Думы.