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НовостиОбщество23 ноября 2022 10:37

Мемориальные доски будут устанавливать в Нижнем Новгороде в память о погибших в спецоперации

Депутаты Гордумы одобрили внесение правок в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей
Павел МАЙОРОВ
Мемориальные доски будут устанавливать в Нижнем Новгороде в память о погибших в спецоперации

Мемориальные доски будут устанавливать в Нижнем Новгороде в память о погибших в спецоперации

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода одобрили внесение изменений в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей на заседании 23 ноября. Конкретно было согласовано установление мемориальных досок в память о погибших на специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Согласно Положению, мемориальные доски будут устанавливаться на зданиях в память о погибших на спецоперации военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, призванных по мобилизации, и добровольцах.

– Депутаты поддержали предложение об увековечении памяти первого руководителя Управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Приволжскому федеральному округу Александра Алексеевича Мартынова и прокурора Горьковской области, первого заместителя прокурора РСФСР, заслуженного юриста РСФСР, почетного работника прокуратуры Михаила Александровича Сергеева, – отметили в пресс-службе городской Думы.