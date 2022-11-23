Почасовой учет электропотребления позволяет снизить затраты на электроэнергию

Уважаемые потребители Нижегородской области!

Просим Вас принять во внимание следующую информацию.

Использование приборов учета, позволяющих вести почасовой учет потребляемых объемов электрической энергии (мощности), дает потребителю не только доступ к выбору дополнительных ценовых категорий, но и возможность снижения затрат на потребляемую электроэнергию путем контроля и управления собственным производственным процессом.

Наибольшее потребление электроэнергии в Российской энергосистеме в течение суток приходится на период с 08:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 – в так называемые дневные и вечерние пики. В эти пиковые часы значительно возрастает нагрузка на сетевое оборудование и генерирующие объекты, тем самым увеличивая издержки энергетических компаний, что в конечном итоге отражается на стоимости киловатт-часа для конечного потребителя. В пиковые часы электроэнергия стоит дороже, что является хорошим стимулом для потребителя к перераспределению нагрузок – снижению потребления в пики и увеличению нагрузок в непиковые часы.

Почасовой учет электропотребления позволяет провести анализ собственного потребления, дает возможность наглядной оценки имеющегося графика и построения оптимизированной модели эффективного распределения производственных мощностей.

Приоритетным направлением деятельности ПАО «ТНС энерго НН» является качественное и надежное энергоснабжение потребителей Нижегородской области. Мы готовы оказать содействие в выборе наиболее экономически выгодной ценовой категории и консультационную поддержку в вопросах оптимизации графика электропотребления.

Доводим до Вашего сведения, что ПАО «ТНС энерго НН» фиксируются случаи искажения сведений о потреблении, передаваемых представителями потребителя – посредническими энергосбытовыми организациями.

Если Вы приобретаете электрическую энергию на розничном рынке через иную энергосбытовую организацию или через цепочку энергосбытовых организаций, в целях исключения возможных мошеннических манипуляций с почасовыми данными, Вам необходимо организовать контроль передачи фактических показаний приборов учета основному поставщику – ПАО «ТНС энерго НН».

В целях минимизации Ваших экономических и юридических рисков ПАО «ТНС энерго НН» настоятельно рекомендует производить снятие показаний расчетных приборов учета по состоянию на 00 часов 00 минут первого дня месяца, следующего за расчетным, и до окончания этого дня направлять данные о потреблении гарантирующему поставщику электроэнергии ПАО «ТНС энерго НН».

Своевременная передача показаний в адрес ПАО «ТНС энерго НН» является 100% гарантом оплаты исключительно фактически потребленных Вашими энергопринимающими установками объемов электрической энергии (мощности), а также позволит избежать штрафов, перерасчетов и судебных разбирательств.

Фото: Александр Воложанин