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НовостиОбщество23 ноября 2022 9:20

Нижегородские энергетики перешли на особый режим работы из-за ледяного дождя

Ведутся работы по устранению последствий непогоды
Мария СОРОКИНА
В устранении последствий, которые принес ледяной дождь, задействованы 227 человек.

В устранении последствий, которые принес ледяной дождь, задействованы 227 человек.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Особый режим работы действует в филиале «Нижновэнерго» из-за ледяного дождя, который прошел в Нижегородской области вечером 22 ноября. Как сообщили в компании, особый режим предполагает полную готовность к ликвидации последствий непогоды.

- В филиале продолжает работать оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Дежурным оперативным персоналом ведется мониторинг изменений погодных условий, - добавили в компании.

Отмечается, что наибольшим образом из-за непогоды пострадали Богородский, Павловский, Кстовский, Дальне-Константиновский, Арзамасский, Борский районы. В устранении последствий, которые принес ледяной дождь, задействованы 84 бригады, 227 человек, 141 единица спецтехники.

Кроме того, к работе готовы 947 человек в составе 244 бригад. В наличии имеется 383 единицы специально подготовленной техники.

Также в распоряжении филиала имеются 253 резервных источника снабжения электроэнергией, которые могут быть использованы при необходимости.