Депутаты думы Сарова кидались бумажками во время заседания ФОТО: скриншот видео в сообществе ВКонтакте «Саров»

Депутаты думы Сарова Андрей Клищ и Евгений Данченко кидались бумажными шариками во время заседания. Видео их игры было опубликовано в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Саров».

Андрей Клищ сделал шарик из бумаги и бросил его в Евгения Данченко. Шарик попал в лицо депутата. Тот незамедлительно среагировал и бросил бумажку обратно в Андрея Клища. Но Евгений Данченко оказался не настолько метким, как его противник, который смог увернуться.

Стоит отметить, что необычная для депутатов команды ВНИИЭФ игра развивалась во время того, как Станислав Курчев докладывал о плачевном состоянии МУП «Центр ЖКХ».