Около 50 катков зальют в Нижнем Новгороде. Фото: Мария ЛЕНЦ

Около 50 катков зальют в Нижнем Новгороде этой зимой, сообщает администрация города.

Прежде всего, площадки для катания сделают у общеобразовательных и спортивных школ, во дворах жилых домов и на территориях торговых центров.

По словам городской администрации, в Нижнем Новгороде уже стартовал сезон катания на коньках. Так, каток на стадионе «Труд» уже открылся. Нижегородцы могут весело провести свое время в выходные. Ледовая площадка работает по субботам и воскресеньям с 18.00 до 20.30.

А вот ледовая площадка в парке ««Швейцария» начет работу только с 1 декабря. Также с декабря нижегородцы смогут покататься на катках в районе кинотеатра «Россия», Автозаводском парке, а также в ФОКах «Заречье» и «Северная звезда».