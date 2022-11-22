Светлоярское озеро в Сормове расчистят в апреле 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлоярское озеро в Сормовском районе планируют расчистить в апреле 2023 года. Об этом сообщил глава Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода Александр Чикаев на заседании постоянной комиссии Гордумы по экономике.

Александр Чикаев рассказал, что до конца этого года составят проектную документацию по отчистке водоема, и до февраля следующего года проект должен получить одобрение госэкспертизы. Сама работа по отчистке водоема начнется в апреле после того, как сойдет лед.

Кроме этого, в парке «Светлоярский» запланирован ремонт деревянных покрытий, также будет создана сеть электроснабжения для инфраструктуры парка.

По словам Александра Чикаева, в будущем году на территории парков и скверов города планируется реализовать 63 событийных проекта. Кроме того, в парке «Дубки» будет установлено полное ограждение, произведен ремонт существующих секций. Также будут установлены дополнительные игровые элементы для детей. А в парке «Щелоковский хутор» будут установлены камеры видеонаблюдения и заменена эко-брусчатка.