Мобилизованного нижегородца с 50-м размером ноги обеспечили зимними сапогами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мобилизованного нижегородца с 50-м размером ноги обеспечили зимней обувью, сообщает в своем телеграм-канале председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По словам Евгения Люлина, обувь больших размеров не шьют на линиях Минобороны, это делается только на заказ. В этой ситуации было решено обеспечить нижегородца подходящими зимними сапогами. Поиски нужного размера шли трудно, но результат оказался продуктивным. Зимнюю обувь нужного размера удалось найти.

Председатель заксобрания вспомнил легенду об Илье Муромце, который пролежал на печи 30 лет и 3 года, а потом стал защитником Земли Русской.

— Вот так и мой земляк, житель Лысково Алексей, жил мирной жизнью, пока Родина не призвала. Обычный скромный парень, ну вот силушкой Бог не обидел, размер обуви у него 50-й! - отметил в своем телеграм-канале Евгений Люлин.