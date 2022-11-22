Две нижегородки родили детей в возрасте 50 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две жительницы Нижегородской области родили детей в возрасте 50 лет. Эти случаи были зарегистрированы в 2021 году. У одной из них этот ребенок стал вторым, у другой – третьим. Об этом сообщается в документах Нижегородстата.

Как отмечают в ведомстве, в последние десятилетия наблюдается рост среднего возраста, когда женщины предпочитают рожать. Если в 2001 году женщины становились мамами в среднем в 26 лет, в 2011 – в 28 лет, то в 2021 уже в 29 лет. В прошлом году более 32% женщин стали матерями в возрасте от 30 до 34 лет, а вот младше 19-ти и старше 45 лет стали мамами всего 3% нижегородок.

- Сегодня у молодежи на первом месте стоит образование. Более половины женщин, родивших в 2021 году, к моменту рождения ребенка получили высшее профессиональное образование. Большинство женщин после получения образования сосредотачиваются на удовлетворении личных интересов, вступлении в брак и только после этого приходят к моменту рождения ребенка, - объясняют тенденцию в Нижегородстате.

В 2021 году в Нижегородской области появилось на свет 26 104 ребенка, при этом у 322 женщин родились двойняшки, у трех матерей – тройняшки.