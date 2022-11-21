Почти 50 млн рублей выделят на развитие малого и среднего бизнеса в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Нижегородские власти усилят меры поддержки для начинающих предпринимателей в 2023 году. Решение о финансовой и консультационной поддержке было принято депутатами на заседании постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству Гордумы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Уже подготовлены изменения в программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижнем Новгороде». Поддержка будет оказана субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым нижегородцам.

Предприниматели получат субсидии на возмещение части затрат для создания или модернизации производства товаров или услуг, в том числе за счет софинансирования в размере 75% областного бюджета. Кроме этого, самозанятые нижегородцы и начинающие предприниматели смогут получить гранты из городского бюджета.

Сообщается, что финансирование субсидии будет увеличено с 10,6 до 15 млн рублей, а финансирование грантов – с 1,2 до 10 млн рублей соответственно.

Также помимо финансовой поддержки, мэрия будет оказывать консультационную помощь и имущественную поддержку, в том числе предоставление в аренду площадей муниципальной собственности на льготных условиях.

До конца 2023 года все меры поддержки бизнес-сообществ, которые действуют в текущем году, будут продлены: упрощенный порядок заключения договоров на размещение летней площадки кафе, продление на пять лет разрешений на организацию розничного рынка и ярмарки, упрощенный порядок продления договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) и многое другое.

По словам директора департамента развития предпринимательства и инвестиций Наталии Федичевой, на поддержку ярмарочной деятельности будет выделено более 11 млн рублей. Таким образом, на реализацию программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2023 году планируется выделить почти 50 млн рублей.