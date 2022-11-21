Благоустройство проблемного ЖК в Светлогорском переулке завершают в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершается благоустройство проблемного ЖК , расположенного в Светлогорском переулке Советского района. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

В настоящее время в ЖК заканчивается прокладка водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения, в скором времени будет подключено отопление. Продолжаются работы по отделке мест общего пользования и квартир.

- В октябре этого года в доме было установлено лифтовое оборудование, выполнены фасадные работы на объекте. Мы выходим на финишную прямую, — сообщил заместитель главного инженера региональной дирекции Кирилл Козлов.

Этот дом начали строить еще в далёком 2005 году. Застройщик жилого комплекса «Волго-Окский проект» обещал закончить все работы к 2008 году. Но в итоге застройщика признали банкротом, и строительство перешло к региональной дирекции по строительству. Проект позволит восстановить права 102 дольщиков.