Нижегородский депутат Василий Суханов пообещал не брить бороду до окончания спецоперации ФОТО: страница Василия Суханова в социальной сети ВКонтакте

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов пообещал не брить бороду до окончания спецоперации. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

По словам Василия Суханова, его часто спрашивают о том, почему же у него появилась борода. Сегодня, 20 ноября, депутат ответил на этот вопрос. Он рассказал, что не бреет бороду с конца февраля этого года.

– Бороду не буду брить, пока не победим, – добавил Василий Суханов.

Ранее сообщалось, что председатель молодежной палаты Арзамасского района Владислав Далёкин стал добровольцем и отправился на спецоперацию. Теперь он проходит оперативное обучение и служит по контракту.