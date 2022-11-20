Председатель молодежной палаты Арзамасского района отправился на спецоперацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель молодежной палаты Арзамасского района Владислав Далёкин стал добровольцем и отправился на спецоперацию. Об этом в свое телеграм-канале сообщает председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По его словам, 30-летний Владислав еще с начала спецоперации хотел попасть в ряды мобилизованных. И как только появилась возможность, председатель молодежной палаты сдал необходимые тесты. Теперь он проходит оперативное обучение и служит по контракту.

Владислава Далёкина поддерживают и ждут дома супруга и друзья.

– Владислав боец - по жизни, по характеру, даже по профессии. До службы он работал тренером в бойцовском клубе «Быть добру», – отметил Евгений Люлин.