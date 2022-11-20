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НовостиОбщество20 ноября 2022 13:36

Председатель молодежной палаты Арзамасского района отправился на спецоперацию

Он проходит оперативное обучение как контрактник
Павел МАЙОРОВ
Председатель молодежной палаты Арзамасского района отправился на спецоперацию

Председатель молодежной палаты Арзамасского района отправился на спецоперацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель молодежной палаты Арзамасского района Владислав Далёкин стал добровольцем и отправился на спецоперацию. Об этом в свое телеграм-канале сообщает председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По его словам, 30-летний Владислав еще с начала спецоперации хотел попасть в ряды мобилизованных. И как только появилась возможность, председатель молодежной палаты сдал необходимые тесты. Теперь он проходит оперативное обучение и служит по контракту.

Владислава Далёкина поддерживают и ждут дома супруга и друзья.

– Владислав боец - по жизни, по характеру, даже по профессии. До службы он работал тренером в бойцовском клубе «Быть добру», – отметил Евгений Люлин.