Глеб Никитин поздравил сотрудников транспортной отрасли Нижегородской области ФОТО: страница Глеба Никитина в социальной сети ВКонтакте

Губернатор Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области, работающих в транспортной отрасли, с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

День работника транспорта отмечают сегодня, 20 ноября.

Глеб Никитин отметил огромную роль транспортной отрасли в развитии региона. От сотрудников этой сферы и качества перевозок зависит не только развитие экономики, но и человеческие жизни.

– Сегодня я поздравляю всех, кто занимается организацией и планированием перевозок. Это сложнейшая работа, требующая постоянного совершенствования, – сказал глава региона.

Кроме того, губернатор подчеркнул активное участие транспортных компаний в гуманитарной деятельности.

– Отдельное спасибо тем, кто занимался и занимается перевозками гуманитарных грузов. Эта миссия требует особого мужества и ответственности, – добавил Глеб Никитин.