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НовостиОбщество20 ноября 2022 10:45

Более 1,6 млрд человек стали пассажирами нижегородского метро за 37 лет

Юрий Шалабаев рассказал несколько фактов про метро Нижнего Новгорода
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Более 1,6 млрд человек стали пассажирами нижегородского метро за 37 лет

Более 1,6 млрд человек стали пассажирами нижегородского метро за 37 лет

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Более 1,6 млрд человек стали пассажирами метрополитена Нижнего Новгорода за 37 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Юрий Шалабаев, поздравляя горожан с днем нижегородского метро.

– Поздравляю всех, кто принимал участие в разработке проекта и строительстве, кто работал и работает в метро, кто сейчас строит новые станции, а также нас с вами, пассажиров этого всегда востребованного вида транспорта! – обратился к нижегородцам Юрий Шалабаев.

Он рассказал несколько интересных фактов про нижегородский метрополитен.

К примеру, первая свая была забита в котлован станции «Ленинская» 17 декабря 1977 года. А регулярное пассажирское движение началось 20 ноября 1985 года.

Нижегородским Горьковский метрополитен стал называться в октябре 1990 года. 15-ая станция метро под названием «Стрелка» была запущена в 2018 году. А в 2022 году началось строительство новых станций этого вида транспорта.

– Если вы сегодня запланировали прогулку или едете куда-то по делам, то обязательно сделайте это на метро, – добавил мэр Нижнего Новгорода.