Более 1,6 млрд человек стали пассажирами нижегородского метро за 37 лет Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Более 1,6 млрд человек стали пассажирами метрополитена Нижнего Новгорода за 37 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Юрий Шалабаев, поздравляя горожан с днем нижегородского метро.

– Поздравляю всех, кто принимал участие в разработке проекта и строительстве, кто работал и работает в метро, кто сейчас строит новые станции, а также нас с вами, пассажиров этого всегда востребованного вида транспорта! – обратился к нижегородцам Юрий Шалабаев.

Он рассказал несколько интересных фактов про нижегородский метрополитен.

К примеру, первая свая была забита в котлован станции «Ленинская» 17 декабря 1977 года. А регулярное пассажирское движение началось 20 ноября 1985 года.

Нижегородским Горьковский метрополитен стал называться в октябре 1990 года. 15-ая станция метро под названием «Стрелка» была запущена в 2018 году. А в 2022 году началось строительство новых станций этого вида транспорта.

– Если вы сегодня запланировали прогулку или едете куда-то по делам, то обязательно сделайте это на метро, – добавил мэр Нижнего Новгорода.