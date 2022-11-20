Благоустройство территории возле третьего корпуса НГТУ завершено ФОТО: телгерам-канал Глеба Никитина

Благоустройство территории возле третьего корпуса НГТУ имени Р.Е. Алексеева завершено. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он отметил, что договаривался с ректором НГТУ о том, чтобы территория третьего корпуса со стороны Верхневолжской набережной, а также фасад здания были приведены в порядок.

Ремонт фасада здания, построенного еще в 50-е годы XIX века, закончили вместе с завершением благоустройства самой Верхневолжской набережной.

На территории университета в порядок привели сад и обновили часовню, в которой проходят службы по пятницам.

– Отличный пример сотрудничества при создании комфортных городских пространств в Нижнем Новгороде, – добавил Глеб Никитин.