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НовостиОбщество19 ноября 2022 12:24

Олег Лавричев встретился с военнослужащими нижегородцами на территории ЛНР

Делегация оперативно доставила гуманитарные грузы
Павел МАЙОРОВ
Олег Лавричев встретился с военнослужащими нижегородцами на территории ЛНР ФОТО: телеграм-канал Олега Лавричева

Олег Лавричев встретился с военнослужащими нижегородцами на территории ЛНР ФОТО: телеграм-канал Олега Лавричева

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев вместе с делегацией посетил нижегородских военнослужащих на территории ЛНР. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Олег Лавричев.

Делегация навестила военнослужащих ОМОНа Росгвардии, 96-й отдельной Сормовской разведбригады и Мининского танкового батальона. Участникам спецоперации были переданы снаряжение, продовольственные запасы и медикаменты, которые помогли собрать депутаты и предприниматели Нижнего Новгорода.

Конечно, делегация пообщалась с военнослужащими. Обсудили вопросы и взяли в проработку просьбы и пожелания.

– Уехали со спокойным сердцем: гуманитарные грузы оперативно доставлены, – отметил Олег Лавричев.