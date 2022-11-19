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НовостиОбщество19 ноября 2022 8:53

Московское шоссе планируют расширить в Нижнем Новгороде в 2023 году

Работы пройдут на пяти дорожных участках
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Московское шоссе планируют расширить в Нижнем Новгороде в 2023 году

Московское шоссе планируют расширить в Нижнем Новгороде в 2023 году

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Московское шоссе планируют расширить на пяти участках автодороги в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщает «АиФ – Нижний Новгород» со ссылкой на заседание комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы по расширению дороги затронут улицы Вязниковскую и Актюбинскую, а также улицу Вторчермет. Кроме того, в проект хотят включить участки поблизости с остановками «Сады» и Лесной город. Решение по данным территориям будет принято в 2023 году.

Еще одним участком, которого предположительно коснется расширение, может стать отрезок от улицы Республиканской до улицы Панина. Там, кроме дополнительной полосы, хотят организовать поворот налево.