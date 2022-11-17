Более 280 аварийных домов войдут в новую программу расселения в Нижнем Новгороде. Фото: Иван МАКЕЕВ

282 аварийных дома в Нижнем Новгороде войдут в программу расселения ветхого фонда. Об этом сообщается на странице городской Думы Нижнего Новгорода ВКонтакте.

16 ноября этого года прошло заседание постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике, в ходе которого обсуждался вопрос о расселении нижегородцев из аварийного фонда.

- Программа масштабная, предусматривающая финансирование на федеральном, областном и муниципальном уровнях. Предусмотрено два варианта, по которым можно пойти для получения жилья. Это непосредственно покупка квартиры или выплата денежной компенсации для решения жилищного вопроса. До конца 2023 года будут расселены почти 200 домов, - отметил депутат городской думы Марк Фельдман.

При этом необходимо учитывать тенденцию роста стоимости за квадратный метр жилья. На заседании комиссии представители администрации отметили, что проблемы с финансированием программы решаются в рабочем порядке.

В настоящий момент есть дома, которые не являются аварийными, но могут ими стать в будущем. Поэтому Госдума предложила составить прогноз, чтобы узнать, сколько аварийных домов добавится в ближайшие три года.

На данный момент региональный Минстрой разрабатывает новую программу расселения граждан из аварийного жилья. Планируется расселить 282 нижегородских дома с 2024 года, которые признаны аварийными в период с 2017 года по 2022 года.