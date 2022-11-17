Показ коллекции одежды состоится в «Рекорде» в поддержку проекта «Бюст-мост».

В поддержку социального проекта «Бюст-мост» в «Рекорде» 20 ноября состоится Public-talk и показ коллекции одежды. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

- Public-talk пройдет на тему «Как личное сделать публичным. История про «Бюст-мост, моду и жизнь», - рассказывают организаторы. – Спикерами беседы станут онколог-маммолог, хирург, специалист по заболеваниям молочных желез, связанных с грудным вскармливанием, онкореабилилитолог, автор книги «Pro грудь, откровения врача-маммолога» Наталья Алексеева, дизайнер, создатель бренда TiU Юлия Тубольцева, дизайнер и создатель бренда PARLE Ольга Рыхлова-Парле, руководитель службы социальных проектов АНО «Центр 800» Екатерина Чудакова.

Также 20 ноября состоится показ одежды в поддержку этого проекта. Нижегородцам продемонстрируют футболки и худи от десяти известных дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани.

- Я приглашаю всех на встречу со мной и российскими дизайнерами, которые в этом году поддержали наш проект «Бюст-мост» своими креативными идеями. Узнаем, как эти идеи залетели в ним в головы, и посмотрим, что получилось. А я расскажу, почему нам не удалось протянуть через Волгу мост из бюстгальтеров, и как нам удается спасать жизни с помощью «Бюст-моста», — рассказывает Екатерина Чудакова.