Нижегородские пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет получат 10 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижегородские юбиляры семейной жизни, состоящие в браке 50, 60 и 70 лет, получат 10 тысяч рублей. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу Глеба Никитина о единовременном денежном поощрении супружеских пар. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно проекту закона «О единовременной денежной выплате супругам в связи с юбилеями их совместной жизни» 10 тысяч рублей выплатят семейным парам, состоящим в законном браке 50, 60 и 70 лет. Кроме того, они должны проживать в Нижегородской области не менее десяти лет, предшествующих году выплаты.

По данным Главного управления ЗАГС, если закон будет принят, в Нижегородской области ежегодно около 4 тысяч супружеских пар смогут претендовать на единовременную выплату.

– В этом году в День семьи, любви и верности вручал награды семьям из разных районов региона. Очень приятно было видеть людей, которые вместе прожили столько лет, сохранив любовь и уважение друг к другу. Уже есть награды для таких семей, а теперь вводим ещё один знак поощрения. Важно, чтобы подобных примеров было как можно больше, – отметил Глеб Никитин.