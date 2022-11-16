Депутаты Гордумы обсудили капремонт школ Нижнего Новгорода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты городской Думы обсудили на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре результаты капремонта в школах и детских садах Нижнего Новгорода в 2022 году и планы на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Так, в 2022 году отдельные виды капитального ремонта выполнялись в 11 образовательных учреждениях. Комплексный ремонт проводится в школах № 156 имени Б.И. Рябцева, № 73, № 167 и в гимназии № 25 имени А.С. Пушкина. В школе №100 устанавливают отопление и электричество.

На 2023 год уже есть некоторые планы по капитальному ремонту. Так, в гимназии №25 и в школе №73 планируют завершить комплексный ремонт. Капитальный ремонт будет начат в школах №48 и №99. Еще в 5 школах и 9 детских садах хотят провести отдельные виды работ.

– На данный момент осуществляется строительство трех объектов общего образования на 1875 мест и ведутся работы по проектированию еще семи общеобразовательных учреждений на 2917 мест, – отметили в пресс-службе городской Думы.