Аграрно-познавательный туризм планируют развивать в Нижегородской области Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Проектом закона «Об особенностях развития туризма в сельской местности в Нижегородской области» предлагается развивать в регионе аграрно-познавательный туризм. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области.

Предлагается к «сельскому туризму» добавить «экологический туризм» и «аграрно-познавательный туризм». Эти направления ориентированы на знакомство с этнокультурными, природными и историческими памятниками в сельской местности с размещением в гостевых домах.

– Уверен, что направление «аграрно-познавательный туризм» будет пользоваться большой популярностью. Особенно интересно это может быть семьям с детьми – ребята смогут узнать, откуда берется молоко, как выращивают овощи, – отметил председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.