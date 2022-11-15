Движение по участку улицы Пушкина в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено с 16 ноября ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по участку улицы Пушкина напротив дома №9А на улице Белинского в Нижнем Новгороде будет временно перекрыто с 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Проезд будет закрыт с 6.00 16 ноября до 18.00 31 декабря в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – отметили в департаменте. – Объехать закрытый участок дороги при движении со стороны улицы Белинского можно по улицам Кулибина и Тимирязева, в обратном направлении - по улице Тимирязева и площади Лядова, либо по улице Тверской.

По рекомендации специалистов автомобилистам необходимо заранее ознакомиться со схемой проезда, быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.