Готовность ЖК «Приокский» в Нижнем Новгороде увеличилась до 54 процентов Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Готовность ЖК «Приокский» в Нижнем Новгороде оценивается в 54 процента. Когда строительные работы в проблемном ЖК стали возобновлять, его готовность составляла 30 процентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональную Дирекции по строительству.

На данном этапе строители устанавливают окна и проводят остекление балконов. Также они заняты устройством фасада здания. Кроме того, уже начаты электромонтажные работы и монтаж на системах автоматизации.

Напомни, ЖК «Приокский» на улице Жукова достраивают с февраля 2022 года. Теперь его достройкой и восстановлением прав 162 дольщиков занимается АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству».