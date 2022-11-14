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НовостиОбщество14 ноября 2022 15:36

В Нижегородской области сэкономили 430, 3 млн рублей на октябрьских торгах

Провели 132 аукциона на сумму 7,3 млрд рублей
Полина ШИБАЛКИНА
В Нижегородской области сэкономили 430, 3 млн рублей на октябрьских торгах.

В Нижегородской области сэкономили 430, 3 млн рублей на октябрьских торгах.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нижегородское правительство сэкономило 430, 3 млн рублей на торгах в октябре этого года, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

За октябрь было проведено 132 аукциона на сумму 7,3 млрд рублей. Сообщается, что смогли сэкономить сумму 321,16 млн рублей - на выполнении работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также сэкономили 44,99 млн рублей – на капремонте социальных учреждений.

Всего с января по октябрь этого года экономия по торгам составила 2,2 млрд рублей. За это время провели 1 169 аукционов на 37,64 млрд рублей