Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что пациенты военного госпиталя не нуждаются в соленьях

По словам министра, у пациентов есть все необходимое. Фото: Телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Военный госпиталь на улице Ижорской в Нижнем Новгороде оснащен всем необходимым для восстановления здоровья и сил пациентов. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

По словам Мелик-Гусейнова, 14 ноября он побывал в госпитале и задал несколько вопросов персоналу и пациентам. В частности, министр коснулся списка, который составили нижегородские активисты, чтобы поддержать пациентов. Позиции в нем министру показались странными — от соленых огурцов до шерстяных носков.

- Бойцы улыбаются на мой вопрос. Все есть. Все сыты и идут на поправку. Благодарят, конечно, за внимание, но в салатах и помидорах не нуждаются. По медицинской части тоже все в наличии имеется, - рассказал министр.

Также он заметил, что в госпитале находятся пациенты из разных городов - От Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга. Они получают высокий уровень лечения и ухода. Правда, одного из пациентов планируют более подробно обследовать в городской больнице №39 по профилю нейрохирургия.

- У всех бодрое настроение. И все готовы вернуться обратно в строй. Спасибо ребятам за их мужество и силу воли! - заключил министр.