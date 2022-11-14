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НовостиОбщество14 ноября 2022 13:16

Жители Автозавода собрали тонну гуманитарной помощи для мобилизованных

В том числе военнослужащим отправили 150 аптечек с лекарствами
Полина ШИБАЛКИНА
Жители Автозавода собрали тонну гуманитарной помощи для мобилизованных.

Жители Автозавода собрали тонну гуманитарной помощи для мобилизованных.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Автозаводского района передали продукты питания и 150 аптечек с необходимыми лекарствами мобилизованным нижегородцам. Это почти тонна гуманитарного груза, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В большом сборе принимали участие жители района, общественные организации и администрация Автозавода.

- Мы вместе: активисты ТОС, общественные организации, бизнес и просто неравнодушные нижегородцы собрали нужные и полезные вещи для наших соотечественников, - отметил глава района Александр Нагин.

Всего с начала специальной военной операции Совет отцов Автозаводского района отправили 140 тонн продуктов и медикаментов.