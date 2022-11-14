Жители Автозавода собрали тонну гуманитарной помощи для мобилизованных. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Автозаводского района передали продукты питания и 150 аптечек с необходимыми лекарствами мобилизованным нижегородцам. Это почти тонна гуманитарного груза, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В большом сборе принимали участие жители района, общественные организации и администрация Автозавода.

- Мы вместе: активисты ТОС, общественные организации, бизнес и просто неравнодушные нижегородцы собрали нужные и полезные вещи для наших соотечественников, - отметил глава района Александр Нагин.

Всего с начала специальной военной операции Совет отцов Автозаводского района отправили 140 тонн продуктов и медикаментов.