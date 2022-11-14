Кладбищенский крест обнаружили нижегородцы в благоустроенном сквере «Маяк» на Родионова

Ранее здесь было кладбище. Фото: Яндекс. Карты

Пугающую находку сделали жители Нижнего Новгорода в благоустроенном сквере «Маяк» на улице Родионова. Там в глубине парка прохожие обнаружили кладбищенский крест с табличкой, пишет ИА «В городе N».

Вероятно, все дело в том, что когда-то на этой территории располагалось кладбище, но в советское время надгробия убрали, а могилы сравняли с землей. Но один крест, видимо, всё-таки остался. И еще табличка на дереве с именем усопшего человека и датами рождения и смерти.

Этим летом здесь было проведено благоустройство: появились тропинки и дорожки, скамейки и освещение. В центре сквера установили стелу в память о тех людях, которые были похоронены на бывшем кладбище.