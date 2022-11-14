Городские службы устраняют последствия урагана в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Последствия сильного ливня и шквалистого ветра устраняют городские службы в районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как ранее рассказал мэр Юрий Шалабаев, из-за ливней и сильного ветра, порывы которого достигали 22 метров в секунду, рухнуло 37 деревьев.

Так, в результате урагана в Ленинском районе упало 8 деревьев . Сильные порывы ветра повалили даже световые фигуры на бульваре Заречном. Восстановительные работы уже проделаны на улице Юпитерской, проспекте Ленина, в переулке Райниса и в сквере «Техноткань».

В Автозаводском районе в первую очередь службы работали на проезжих частях, тротуарах, социальных объектах и скверах. В ликвидации последствий урагана задействовано 5 бригад рабочих и 7 единиц техники. Сообщается, что работы идут на проспекте Ильича, улице Героя Поющева и других.

В Сормовском районе в результате урагана повалено 7 деревьев на улицах Ефремова, Энгельса, Исполкома, Планетной. Там ведутся восстановительные работы. Кроме того, улицы Светлоярская, Федосеенко и проспект 70 лет Октября были затоплены, городские службы уже откачали воду с этих улиц.

В Приокском районе убрали упавшие деревья около дома № 6 по улице 40 лет Победы и около домов № 11 и 26 в Щербинки-1. В настоящее время рабочие задействованы около дома №17 по улице Щербинки-1 и около дома №9 по улице Пятигорской.

В Советском районе ветер повалил деревья на улицах Заярская, Надежды Сусловой, Артельная, Невзоровых, Норвежская.

- Специалисты работают с раннего утра, поэтому часть заявок, поступивших от жителей, уже отработаны. На других адресах продолжается уборка, - сообщила замглавы администрации Советского района Екатерина Аширова.

В Канавинском районе также затопило несколько улиц. Откачка воды завершилась на улицах Генерала Зимина, Гордеевской, Тонкинской, Советской, Мурашкинской и Московском шоссе.

По словам замглавы Нижегородского района Сергея Крутова, расчистка от упавших деревьев проходит на улицах Максима Горького, Радужной, Добролюбова и Большие овраги.

В Московском районе в порядок приводят Московское шоссе и улицу Лубянскую. Как рассказал глава района Владимир Кропотин, крыши зданий там не повреждены.