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НовостиОбщество13 ноября 2022 17:14

Актеры шоу «Импровизация» прогулялись по Нижнему Новгороду

Артисты приехали в столицу Приволжья с выступлением
Полина ШИБАЛКИНА
Актеры шоу «Импровизация» прогулялись по Нижнему Новгороду. Фото: Вконтакте "Новый городовой"

Актеры шоу «Импровизация» прогулялись по Нижнему Новгороду. Фото: Вконтакте "Новый городовой"

12 ноября актеры шоу «Импровизация» с телеканала ТНТ наслаждались прогулкой по Нижнему Новгороду. Об этом сообщается Вконтакте в группе «Новый городовой».

Перед концертом комики из популярного телепроекта решили прогуляться. Гости Нижнего Новгорода посетили набережную Стрелки и сделали фотографию с городовыми. Среди актеров шоу был замечен комик Антон Шастун.

- Надеемся, что Антон Шастун выспится сегодня после поездки в Нижний, - отметили городовые.

Сегодня в ДК ГАЗ на Автозаводе актеры выступили со своим шоу.