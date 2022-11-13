Нижегородцы отправили бункер и гуманитарный груз на Донбасс. Фото: пресс-служба Общероссийского Народного Фронта по Нижегородской области

Огромный гуманитарный груз отправили из Нижнего Новгорода к мобилизованным в Донецк. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского Народного Фронта по Нижегородской области.

В Донбасс были отправлены мобильный бункер на целое армейское отделение, УАЗ-буханка и теплые вещи. Также от нижегородцев были отправлены и вещи первой необходимости - плащ-палатки, термобелье, спецоборудование и медикаменты.

По словам ОНФ, больше всего ждут приезд уникального сооружения весом 1,8 тонн – бункера, изготовленного на заводе в Дзержинске. Бункер, рассчитанный на 10 человек, предназначен для защиты от осколков. Внутри все самое необходимое, есть запасной выход через крышу и даже печка, чтобы мобилизованным было тепло.

Кроме того, в Донецк отравилась УАЗ -«буханка», которую отремонтировали за свой счет сотрудники Нижегородского государственного инженерно-экономического университета. Автомобиль будет выполнять работу скорой помощи.