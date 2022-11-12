Сильный ветер и проливной дождь ожидаются в Нижнем Новгороде 12 и 13 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный ветер и проливной дождь ожидаются в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области 12 ноября. Такая же погода может сохраниться утром и днем 13 ноября. Соответствующее экстренное предупреждение распространило региональное ГУ МЧС.

- В ближайшие 1-3 часа 12 ноября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается усиление ветра с отдельными порывами до 14-19 метров в секунду, - говорится в сообщении синоптиков. – Местами возможен сильный дождь, который сохранится ночью и днем 13 ноября.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с повреждением линий связи и электропередач, обрушением слабоукрепленных конструкций и деревьев. Также возможны затруднения при проведении высотных работ.

- МЧС рекомендует населению без лишней необходимости не выезжать на личном транспорте, - говорится в сообщении. – Управляя транспортным средством, водителям стоит снизить скорость и не пытаться проехать через подтопленные участки.