Суд может арестовать ликвидатора «Черной дыры» в Дзержинске. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Басманный суд Москвы может арестовать ликвидатора «Черной дыры» в Дзержинске. С соответствующим ходатайством в суд обратился следственный комитет. Следователи ходатайствуют о заключении под стражу президента корпорации «Газэнергострой» Сергея Чернина и двух руководителей – гендиректора ООО «Институт Газэнергострой» Дмитрия Сучкова и гендиректора ООО «ГЭС-Экотехнологии» Валерия Меркулова.

- «Газэнергострой –Экологические технологии» по решению правительства РФ была назначена единственным подрядчиком по ликвидации трех объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске, в том числе «Черной дыры», - напоминает «Коммерсант-Приволжье». - Цена госконтракта превысила 7 млрд рублей, однако ликвидация отходов «Черной дыры» не была завершена.