Батут установили на Большой Покровской в Нижнем Новгороде ФОТО: Полина Треушникова

Небольшой батут для детей установили на Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент «КП – Нижний Новгород».

Игровой снаряд находится около магазина «Художественные Промыслы» и кукольного театра. Место выбрано не случайно: напротив, через главную улицу города, располагается большая детская площадка, которая традиционно притягивает маленьких нижегородцев и гостей города.

Батут небольшой и рассчитан на одного ребенка, поэтому лучше этот процесс контролировать взрослым. Неосторожность во время прыжков также может привести к травмам из-за прочного покрытия, которое устроено вокруг «прыгучей» части батута.

Однако маленькие нижегородцы обрадовались новшеству и вовсю покоряют мини-батут.