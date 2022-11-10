Более 1,25 млрд рублей поступит в бюджет Нижегородской области в ноябре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородскую область из федерального бюджета направят 1,257 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 1,07 млрд рублей будет направлено на зарплату работников медорганизаций, участвующих в программе обязательного медицинского страхования. Еще 37,3 млн рублей выделят на расчистку реки Борзовка в Нижнем Новгороде. И 5,9 млн рублей уйдет на увеличение производства масличных культур.

- Ноябрьские поправки, в основном, носят социальный характер: средства на зарплату медикам, на лекарства, развитие образовательной сферы - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме этого, 100 млн рублей выделят на приобретение медикаментов для лечения пациентов с коронавирусом. И 135,4 тысячи рублей на оснащение учебного класса «Школа медицины катастроф».

При принятии поправок Заксобранием региона доходы и расходы областного бюджета будут увеличены на 369,9 млн рублей.