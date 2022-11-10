Столовая школы №24 в Нижнем Новгороде признана лучшей в регионе. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области огласили итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2022». Победителями конкурса стали столовые средней школы №16 Арзамаса и школы №24 Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Школы оценивались дистанционно по внешнему виду, чистоте пищеблоков и обеденных столов, а также технологическим картам.

Особое внимание жюри конкурса уделяло содержанию школьного двухнедельного меню. Важные критерии - пищевая и энергетическая ценность блюд, разнообразие продуктов, сочетание гарниров и соусов.

В рамках конкурса прошла и кулинарная битва, в которой звание лучшего школьного повара региона получила Наталья Цыбанина – повар из арзамасской школы №16.

Жюри строго оценивали поваров по нескольким критериям – соблюдение технологии приготовления пищи и санитарных норм, следование правилам техники безопасности. И, конечно, главное для поваров – это качество блюд, оригинальность оформления и их подачи.

- В скором времени наши победители примут участие в федеральном этапе конкурса. Они познакомятся с коллегами со всей страны, увидят, как работают в других регионах. Это очень ценно для обмена опытом и внедрения лучших практик, - отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова.

Полуфинал и финал конкурса пройдут в Уфе, суперфинал состоится в Москве в конце ноября.