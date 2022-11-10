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НовостиОбщество10 ноября 2022 5:42

Экобрусчатку на Щелоковском хуторе уберут в 2023 году

Какое покрытие появится вместо нее, пока неизвестно
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Экобрусчатку на Щелоковском хуторе уберут в 2023 году.

Экобрусчатку на Щелоковском хуторе уберут в 2023 году.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Экобрусчатку на первом и третьем парковых озерах на Щелоковском хуторе заменят в 2023 году. Об этом пишет «Время Н» со ссылкой на МАУК «Дирекция парков и скверов».

На это покрытие, установленное в ходе благоустройства парковой зоны в 2019 году, неоднократно жаловались нижегородцы: по нему неудобно ходить. Стоит отметить, что такой брусчаткой обычно мостят экопарковки, а не пешеходные дорожки.

Власти пока еще не определились, какое покрытие для пешеходных дорожек на Щелоковском хуторе будет выбрано. Вместе с тем в дирекции сообщили, что до конца года на третьем озере будут отремонтированы деревянные элементы – работы планируется завершить в ноябре.