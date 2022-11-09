Выплаты юбилярам совместной жизни введут в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородские семьи, празднующие 50, 60 и 70 лет совместной жизни, смогут получать по 10 тысяч к каждому юбилею из областного бюджета. Соответствующий законопроект рассматривается Законодательным собранием Нижегородской области.

Если инициативу одобрят в Заксобрании, то ежегодные выплаты будут получать более четырех тысяч нижегородских семей.

- На это планируется направить 41, 4 млн рублей в 2023 году, - сообщает " Коммерсант-Приволжье".

Инициатива направлена, прежде всего, на укрепление института брака. По мнению властей, необходимо закрепить в сознании граждан авторитет семьи.

Кто может получать выплаты?

Супруги, состоящие в браке и постоянно проживающие на территории Нижегородской области не менее 10 лет.

Также выплаты могут получить вдовцы и вдовы, супруги которых скончались в год юбилея совместной жизни.