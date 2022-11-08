Защиту образовательных учреждений и метрополитена усилят в Нижегородской области Фото: Кирилл Мартынов

Защиту образовательных учреждений и метрополитена усилят в Нижегородской области для эффективности предотвращения террористических угроз. Такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На заседании комиссии уделили внимание вопросу о дополнительных мерах для повышения уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Также на обсуждение вышел вопрос о том, какими методами можно предотвратить вступление молодых людей в деструктивные группы.

В итоге на заседании было принято решение об усилении индивидуальной профилактической работы с молодежью из групп риска, а также о повышении уровня защиты образовательных учреждений.

Кроме того, были выбраны меры по обеспечению безопасности нижегородского метрополитена, чтобы усилить эффективность предотвращения террористических угроз.