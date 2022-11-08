Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 11:56

Экс-директора библиотечной системы в Дзержинске обвинили в служебном подлоге

Ущерб от ее действий составил более 800 тысяч рублей
Мария СОРОКИНА
Ремонт в библиотеке был не завершен, а акты приемки подписаны.

Ремонт в библиотеке был не завершен, а акты приемки подписаны.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывшего руководителя МБУ «Централизованная библиотечная система» обвиняют в совершении ряда преступлений, которые привели к необоснованному расходованию бюджетных средств. Как сообщает региональная прокуратура, в октябре 2019 года в рамках нацпроекта «Культура» на модернизацию городской детской библиотеки имени Гагарина было выделено более 5,7 млн рублей.

- Директор организации, будучи извещенной о том, что работы по модернизации библиотеки не выполнены в полном объеме, подписала акты о приемке выполненных работ и справки, которые содержали завышенный объем выполненных работ подрядчиками, чем причинила ущерб на общую сумму более 800 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе ведомства.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей вменяют злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. В ближайшее время состоится суд над обвиняемой, расследование завершено.

Ранее сообщалось, что на вывеске одной из библиотек в Дзержинске нашли ошибку.